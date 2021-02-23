Композитор Пол Леонард-Морган, принимавший участие в создании саундтреков к видеоигре Cyberpunk 2077 и сериалу «Рассказы из Петли», написал музыку к документальному фильму «Моя психоделическая история любви» (My Psychedelic Love Story). Режиссер Эррол Моррис пытается разобраться в противоречивых моментах биографии Тимоти Лири через призму его «идеальной любви» в лице Джоанны Харкорт-Смит и исследует темную сторону жизни первосвященника ЛСД — период изгнания, повторного заключения и последующего сотрудничества с властями. Тревожный саундтрек Пола Леонарда-Моргана на стыке оркестровой и электронной музыки идеально передает атмосферу фильма и клубок хитросплетений одной из самых загадочных личностей в истории США.

Пол Леонард-Морган (Paul Leonard-Morgan) — британский композитор, автор музыки к фильмам «Области тьмы» и «Судья Дредд 3D», который также принимал участие в записи саундтрека к научно-фантастическому сериалу «Рассказы из Петли» вместе с Филипом Глассом и видеоигре Cyberpunk 2077 с Петром Адамчиком и Марцином Пшибыловичем.