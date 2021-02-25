Вышел официальный саундтрек к фильму «Земля кочевников» (Nomadland) о путешествии немолодой женщины по глубинной Америке режиссера Хлои Чжао, который был удостоен «Золотого льва», главного приза 77-го Венецианского кинофестиваля, и особого упоминания — Приза всемирной католической ассоциации по коммуникациям. Помимо музыки Людовико Эйнауди из серии альбомов Seven Days Walking в него включено ранее не издававшееся произведение Оулавюра Арналдса под названием Epilogue.

По словам исландского композитора, он без особой шумихи выложил его на Soundcloud восемь лет назад, и сейчас, наконец, настал тот самый момент, когда можно представить свое творение широкой публике. Кроме того, музыкант сообщил, что с тех времен у него осталось большое количество невыпущенной музыки, которая в скором времени также станет достоянием публики. Напомним, в прошлом году Оулавюр Арналдс выпустил свой новый альбом some kind of peace, а совсем скоро выйдет его фильм «Когда мы рождаемся» (When We Are Born).

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арналдс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds