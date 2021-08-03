Южнокорейский пианист и композитор решил не останавливаться на оркестровых аранжировках The Rewritten Memories и продолжить празднование 20-летия своей карьеры. Следующим юбилейным изданием станет новый альбом под названием SOLO, в который войдут 14 сольных фортепианных версий лучших произведений композитора. «Знакомство с музыкой было для меня величайшей удачей. Надеюсь, что смогу передать немного надежды в жизни многих людей спокойным дождем, который выпадает в середине лета», — комментирует Yiruma сингл Kiss The Rain, ставший первым тизером будущего альбома. Релиз SOLO намечен на 24 сентября.

У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума (Yiruma) обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа. Подробнее с творчеством Yiruma можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.