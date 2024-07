Композитор Джеймс Ньютон Ховард написал музыку к фильму «Круиз по джунглям» (Jungle Cruise). По сюжету герои отправляются в плаванье по Амазонке, чтобы найти легендарное Древо Жизни, а им противостоит жестокая банда разбойников. Живая, энергичная оркестровая музыка американского композитора идеально передает характер захватывающих приключений, зрелищных схваткок и динамичных погонь, которыми изобилует блокбастер с Дуэйном Джонсоном (Скалой) и Эмили Блант в главных ролях. Специально для фильма Ньютон Ховард сделал оркестровые аранжировки хита Nothing Else Matters группы Metallica в рамках празднования 30-летия их культового альбома Black.

Напомним, ранее в этом году на большие экраны вышел мультфильм «Райя и последний дракон» (Raya and the Last Dragon), музыку к которому также написал Джеймс Ньютон Ховард. Он же станет автором саундтрека к продолжению волшебной саги «Фантастические твари и где они обитают 3» (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3), которая ожидается в кинотеатрах 15 июля 2022 года.

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.