Второй сольный полноформатный релиз Даиго Ханада получил название Ouka. Японский пианист остался верен своему приглушенному, интимному звучанию, благодаря которому получил широкую известность в неоклассических кругах. Все семь композиций альбома выдержаны в единой стилистике — это нежные фортепианные мелодии с едва слышными стуком пальцев по клавишам и ходом демпфера, которые изредка сопровождаются эмбиентными всполохами. В преддверии релиза музкант опубликовал видео на композицию Under The Starry Sky. Чтобы достичь эффекта ностальгии, режиссер клипа Адриан Кузинс (Adrian Cousins) снял его на восьмимиллиметровую кинопленку «8 Супер». Напомним, дебютный альбом артиста Ichiru увидел свет два года назад.

Даиго Ханада (Daigo Hanada) пишет легкие, полуимпровизационные зарисовки на пианино с едва заметной электронной обработкой. В его музыке органично сочетаются фирменная японская игривость (резкие смены такта, быстрые переливы на высоких нотах) и патентованая европейская меланхолия (гулкий эмбиент, протяжные партии виолончели и аллюзии на романтиков, таких как Людовико Эйнауди и Ян Тирсен). Сам Даиго Ханада любимым композитором называет Нильса Фрама. В его послужном списке несколько вариаций на произведения известного немца. Подробнее с творчеством Даиго Ханада можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.