Немецкий композитор Хеннинг Фукс выпустил студийный дебют A New Beginning, к которому приложил руку Ману Делаго (Manu Delago), один из самых известных в мире перкуссионистов, играющих на ханге. Кроме него в записи альбома приняли участие арфистка Мария Тодтенхаупт (Maria Todtenhaupt), скрипачки Элфа Рюн Кристинсдоттир (Elfa Rún Kristinsdóttir) и Эмманюэль Бернар (Emmanuelle Bernard), альтистка Лотте Дибберн (Lotte Dibbern) и виолончелист Андреас Восс (Andreas Voss). Над созданием альбома музыкант трудился три года.

Источником вдохновения для альбома послужили тишина и спокойствие — нестабильные характеристики современного мира. Однако для Хеннинга Фукса они являются константой, которая придала композитору творческий импульс для сочинения. В 2002 году, после окончания Ливерпульского института исполнительских искусств сэра Пола Маккартни, композитор бурной берлинской жизни предпочел холодные просторы Финляндии. Там, среди нетронутой природы, он начал работу над тем, что через 17 лет получит названиее A New Beginning.

Хеннинг Фукс (Henning Fuchs) — композитор и мультиинструменталист родом из Бонна, выпускник Ливерпульского института исполнительских искусств сэра Пола Маккартни, основатель трио и собственного ансамбля. С 14 лет он пишет музыку для театра, кино, различных музыкальных коллективов как бэнд-лидер и вокалист, работая в разных жанрах, от джаза и фанка до авангардной электроники и неоклассики.