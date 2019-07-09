Вышла новая биография Мэтта Оулмена (Matt Uelmen) в альманахе композиторов.

Мэтт Оулмен — американский композитор и саунд-дизайнер, который стал известен благодаря саундтрекам к некоторым культовым компьютерным играм. Благодаря музыке к серии игр Diablo и стратегии Starcraft многие называют его легендой гейм-индустрии. В 2001 году вместе с тремя соавторами по Diablo II Оулмен получил награду за лучший звук от Международной ассоциации разработчиков игр. Работа Мэтта над тремя частями Diablo по праву считается шедевром.



Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/uelmen