Коллекция из 25 перезаписанных произведений знаменитого французского композитора, получившая название Portrait, включает в себя три новых композиции и коллаборации с Джоном Грантом, Граффом Рисом из Super Furry Animals, Стивеном О’Мэлли из Sunn O))) и Blonde Redhead. Альбом записан при участии музыкантов концертного состава Эмили Тирсен (Emilie Tiersen), Оулавура Якупссона (Ólavur Jákupsson) и Йенса Томсена (Jens Thomsen) в студии Eskal, новом студийном комплексе Тирсена, недавно построенном на его родном острове Уэсан в Бретани.

Portrait полностью записан аналоговым способом вживую с музыкантами на 24-дорожечную двухдюймовую магнитофонную ленту, смикширован на стереофонической четырехдюймовой ленте и затем перенесен с ленты на винил. «Ограничение манипуляции цифровыми методами наложения или внесения изменений в музыкальные произведения придает особую энергетику процессу записи, которая теряется из-за безграничных возможностей цифровой записи, — говорит Ян Тирсен. — Отказ от оцифровки звука позволяет сохранить музыку настоящей».

Маэстро легкой музыки, как прозвали Яна Тирсена (Yann Tiersen) в народе, филигранно соединяет в своих работах академический базис и тенденции сегодняшнего дня. Прослушиванием знаменитого саундтрека к «Амели», однако, ограничиваться не стоит. Широта творческого замысла композитора хорошо раскрыта и в его студийных альбомах, и в трагикомедии «Гуд бай, Ленин!», и в биографическом фильме «Табарли» про отца французского яхтинга. Подробнее с творчеством Яна Тирсена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.