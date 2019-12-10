Итальянский композитор опубликовал новое видео на композицию Gratitude из своего последнего альбома Diapason. Подобно своему не менее известному коллеге Фабрицио Патерлини, господин Каччапалья решил снять видео на одном из старых поместий в центральной Италии — вилле Манси в области Тоскана, город Лукка. Режиссером клипа выступила Элеонора Капитани, которая также снимала предыдущее видео Роберто на композицию Frequency of Love.

Роберто Каччапалья — выпускник Миланской консерватории, сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве, который находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией. Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром, записывался на легендарной студии Abbey Road и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. Его музыку для своих рекламных кампаний выбирают модные дома Sonia Rykiel и Stella McCartney, а сам композитор дает аншлаговые выступления по всему миру в самых престижных концертных залах, в числе которых Карнеги-холл в Нью-Йорке и знаменитый Театр Хербста в Сан-Франциско.

В следующем году Роберто Каччапалья вернется в Россию с обновленной программой лучших и новых произведений. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cacciapaglia