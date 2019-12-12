Вышла новая биография Доминика Шарпентье (Dominique Charpentier) в альманахе композиторов.

В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье значится как последователь Яна Тьерсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям.

Подробнее с творчеством французского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/charpentier