Ян Тирсен отправится в тур по Арктике

Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен объявил о проведении тура в Арктике в период с мая по сентябрь 2025 года. Этот тур, получивший название Polar Sonics: A Journey Through Music in Arctic Waters, продолжает его стремление к экологически устойчивым и нестандартным форматам выступлений.

Тур будет проходить на парусной лодке Нинног, названной в честь средневековой монахини. Тирсен и его супруга, музыкант Эмили Кинквис (QUINQUIS), уже использовали такой подход в предыдущих турах, путешествуя по кельтским странам и Фарерским островам, выступая в деревенских домах культуры и даже в частных домах.

В рамках тура Ninnog Arctic Tour запланированы выступления в арктических регионах, включая Шпицберген, Гренландию и северные районы Скандинавии. Тирсен вероятно планирует проводить концерты в небольших сообществах, исследовательских станциях и на открытом воздухе.

Музыкальное сопровождение тура будет включать композиции из нового альбома Тирсена Rathlin from a Distance | The Liquid Hour, релиз которого запланирован на 4 апреля 2025 года. Альбом состоит из двух частей: первая — это восемь инструментальных фортепианных пьес, вдохновленных местами, посещенными Тирсеном во время предыдущих морских путешествий; вторая — «The Liquid Hour» — представляет собой сочетание электронной и психоделической музыки, отражающей размышления композитора о социальных и экологических вопросах.

Тирсен подчеркивает, что путешествие по морю позволяет ему переосмыслить границы и связи между культурами, а также способствует более глубокому взаимодействию с аудиторией. Он считает, что вода служит связующим звеном, а не барьером, между странами и народами.

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