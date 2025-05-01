На показе Dior прозвучала музыка Рюити Сакамото, Филиппа Гласса и Эйко Исибаси

На показе Dior прозвучала музыка Рюити Сакамото, Филиппа Гласса и Эйко Исибаси01.05.25
В апреле 2025 года модный дом Dior представил свою будущую осеннюю коллекцию в исторических садах храма Тодзи в Киото. Креативный директор Мария Грация Кьюри выбрала это место, чтобы подчеркнуть давние связи бренда с Японией, начиная с 1953 года, когда Dior впервые провёл показ в этой стране.
Коллекция сочетала элементы японской традиционной одежды с современными западными силуэтами. Вдохновлённые японским мастерством, модели демонстрировали наряды с орнаментами сакуры и использованием тканей, созданных в сотрудничестве с местными мастерами.
Музыкальное сопровождение показа включало произведения известных композиторов современной классики. Звучали композиции Рюити Сакамото, Филиппа Гласса, Эйко Исибаси и Ичико Аобы.
Саундтрек включал:
“Epilogue For Solo Violin (From Bent)” — Liliyo Tsujimura Fondecave (Philip Glass)
“The Sheltering Sky – Alva Noto Remodel” — Ryuichi Sakamoto & Alva Noto (Ryuichi Sakamoto)
“Fragment” — Ikue Mori
“Drive My Car (The Important Thing Is to Work)” — Eiko Ishibashi
“COLORATURA” — Ichiko Aoba
“Mockingbirds” — Kassian
“CR” — goat (jp)
“Kyoko’s House (Stage Blood Is Not Enough)” — Kronos Quartet (Philip Glass)
Выбор этих композиций подчеркнул кросс-культурный характер коллекции и усилил общее впечатление от показа, в котором слились мода, музыка и визуальное искусство.
Показ Dior в Киото стал выразительным примером диалога между Востоком и Западом, прошлым и настоящим — с участием как японских, так и международных музыкальных авторов, чья музыка органично вписалась в атмосферу события.
Читайте также: Томас Ньюман написал музыку для балета «О мышах и людях»
Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Томас Ньюман написал музыку для балета «О мышах и людях»30.04.25
Томас Ньюман представил запись своей первой балетной партитуры к постановке «О мышах и людях», созданной по мотивам одноимённого романа Джона Стейнбека...
Лука Д'Альберто поделился ремиксом на композицию «Tomorrow»25.04.25
Лука Д'Альберто продолжает экспериментировать с жанровыми границами современной классики, представив техно-ремикс на композицию «Tomorrow»...
Александр Деспла напишет музыку для фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»25.04.25
Французский композитор Александр Деспла назначен автором оригинального саундтрека к новому фильму франшизы «Мир Юрского периода»...
Инон Цур о саундтреках к играм и работе с Imagine Dragons: Интервью18.04.25
В интервью, записанном в его студии в Лос-Анджелесе, композитор Инон Цур рассказал о своей философии, новых проектах и неожиданной миссии на Луну...
Людовико Эйнауди поделился live-версией композиции «Pathos»17.04.25
Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил live-версию композиции «Pathos» с нового альбома The Summer Portraits...
Дастин О’Хэллоран написал музыку для режиссёрского дебюта Скарлетт Йохансон16.04.25
Американский композитор Дастин О’Хэллоран стал автором саундтрека к фильму «Великая Элеонор» (Eleanor the Great) — режиссёрскому дебюту Скарлетт Йоханссон...