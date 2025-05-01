На показе Dior прозвучала музыка Рюити Сакамото, Филиппа Гласса и Эйко Исибаси

01.05.25

В апреле 2025 года модный дом Dior представил свою будущую осеннюю коллекцию в исторических садах храма Тодзи в Киото. Креативный директор Мария Грация Кьюри выбрала это место, чтобы подчеркнуть давние связи бренда с Японией, начиная с 1953 года, когда Dior впервые провёл показ в этой стране.

Коллекция сочетала элементы японской традиционной одежды с современными западными силуэтами. Вдохновлённые японским мастерством, модели демонстрировали наряды с орнаментами сакуры и использованием тканей, созданных в сотрудничестве с местными мастерами.

Музыкальное сопровождение показа включало произведения известных композиторов современной классики. Звучали композиции Рюити Сакамото, Филиппа Гласса, Эйко Исибаси и Ичико Аобы.

Саундтрек включал:

“Epilogue For Solo Violin (From Bent)” — Liliyo Tsujimura Fondecave (Philip Glass)

“The Sheltering Sky – Alva Noto Remodel” — Ryuichi Sakamoto & Alva Noto (Ryuichi Sakamoto)

“Fragment” — Ikue Mori

“Drive My Car (The Important Thing Is to Work)” — Eiko Ishibashi

“COLORATURA” — Ichiko Aoba

“Mockingbirds” — Kassian

“CR” — goat (jp)

“Kyoko’s House (Stage Blood Is Not Enough)” — Kronos Quartet (Philip Glass)

Выбор этих композиций подчеркнул кросс-культурный характер коллекции и усилил общее впечатление от показа, в котором слились мода, музыка и визуальное искусство.

Показ Dior в Киото стал выразительным примером диалога между Востоком и Западом, прошлым и настоящим — с участием как японских, так и международных музыкальных авторов, чья музыка органично вписалась в атмосферу события.

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На осеннем показе Dior прозвучит музыка Рюити Сакамото, Филиппа Гласса и Эйко Исибаси

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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