Новый альбом Kerber французского композитора и мультиинструменталиста представляет собой красивую, захватывающую и продуманно структурированную вселенную, в которой пронзительное фортепиано сливается с кинематографическими электронными пейзажами. Он был записан в студии Eskal, которую Тирсен построил на острове Уэсан. Альбом назван в честь расположенной в небольшой местной деревне часовни, в то время как каждое произведение вторит названиям различных природных объектов, окружающих дом композитора.

«Мир находится в чрезвычайном положении, — говорит Тирсен. — Очень важно как-то сосредоточиться на связях внутри экосистемы, природе и всем остальном. Я только что понял, как важно было осознавать свое место. Мы все живые существа. Жизнь хрупкая штука, и мы склонны забывать об этом. У нас человекоцентричное восприятие мира. Но моя недавняя встреча с горным львом его изменила».

Kerber пронизан элементами звукового дизайна и современной электронной музыки, которые придают дополнительную динамику и неожиданные сюжетные повороты произведениям, которые можно было бы легко оставить в акустических версиях. По словам автора, он тем самым «исследует возможности бесконечной малости». Ян записал альбом во время пандемии COVID-19 и сделал это иначе, чем с предыдущими студийными работами. В этот раз фортепиано перестало быть центральным элементом композиции и стало лишь изящным дополнением к синтезаторам. Специально к выходу Kerber композитор представил одноименный фильм продолжительностью один час, в котором сыграл произведения из нового альбома на фоне живописных пейзажей Уэсана. Напомним, последний альбом Яна Тирсена под названием Portrait, который представляет собой сборник его лучших произведений, увидел свет в позапрошлом году.

Маэстро легкой музыки, как прозвали Яна Тирсена (Yann Tiersen) в народе, филигранно соединяет в своих работах академический базис и тенденции сегодняшнего дня. Прослушиванием знаменитого саундтрека к «Амели», однако, ограничиваться не стоит. Широта творческого замысла композитора хорошо раскрыта и в его студийных альбомах, и в трагикомедии «Гуд бай, Ленин!», и в биографическом фильме «Табарли» про отца французского яхтинга. Подробнее с творчеством Яна Тирсена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.