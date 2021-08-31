Йохан Йоханнссон умер в 2018 году в статусе одного из самых плодовитых композиторов современности, создававшего музыку для широкого спектра видов искусства, включая театр, современный танец, телевидение и кино. В августе неожиданно увидел свет новый мини-альбом Gold Dust с музыкой исландца, над которой он работал в рамках различных проектов и которая ранее никогда не издавалась. В него включены шесть произведений, написанные фирменным мрачным, меланхоличным почерком Йоханнссона.

По слухам, часть из них являются фрагментами саундтрека к фильму «Бегущий по лезвию 2049», над которым композитор начал работать с Дени Вильневым, но который так и не воплотился в жизнь из-за того, что режиссер решил поменять характер звучания. Кроме того, в пьесе How’s That?, если внимательно прислушаться, можно распознать голос самого автора. Напомним, последним саундтреком Йохана Йоханнссона стал фильм под названием «Последние и первые люди», а 2019 и 2020 годах вышла ретроспектива творчества композитора в двух частях — Retrospective I и Retrospective II соответственно.

Йохан Йоханнссон (Jóhann Jóhannsson) был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора свыше десяти сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.