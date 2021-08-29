Популярный немецкий композитор написал саундтрек к фильму «Воспоминания» (Reminiscence) шоураннера «Мира Дикого Запада» Лизы Джой с Хью Джекманом в главной роли. Это фантастический нуар о сломленном мужчине, страстно влюбившимся в роковую женщину. По сюжету картины, на фоне уходящей под воду из-за глобального потепления планеты частный детектив Ник Баннистер предлагает клиентам погрузиться в прошлое с помощью изобретения, позволяющего вспомнить все, включая ощущения от прикосновений. Напомним, прямо сейчас Рамин Джавади пишет оригинальный саундтрек к приквелу «Игры престолов» — сериалу «Дом дракона» (House of the Dragon), запланированного к выходу в 2022 году.

Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж», «Вечные»), компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.