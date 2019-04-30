В Сети появилась архивная запись одного из концертов французского мультиинструменталиста, снятая на пленку и датированная 1998 годом. Выступление состоялось за три года до того, как вышел знаменитый фильм «Амели», прославивший композитора на весь мир. К тому времени у него на счету уже было три альбома — «La Valse Des Monstres» (1995), «Rue Des Cascades» (1996) и «Le Phare» (1998), — композиции из которых и звучат на 50-минутном видео.

Ян Тирсен играет на аккордеоне, фортепиано и скрипке. Уже тогда он увлекался диковинными инструментами, такими как крохотное пианино и игрушечная флейта. Концерт представляет собой не просто музыкальное выступление, а полноценный перформанс, в процессе которого француз в одиночку, без группы перемещается по сцене среди арт-объектов и музыкальных инструментов. Оператор везде следует за Тирсеном, от гримерки до автограф-сессии, и словно проживает с композитором все эмоции.

Маэстро легкой музыки, как прозвали Яна Тирсена в народе, филигранно соединяет в своих работах академический базис и тенденции сегодняшнего дня. Прослушиванием знаменитого саундтрека к «Амели», однако, ограничиваться не стоит. Широта творческого замысла композитора хорошо раскрыта и в его студийных альбомах, и в трагикомедии «Гуд бай, Ленин!», и в биографическом фильме «Табарли» про отца французского яхтинга. Подробнее с творчеством Яна Тирсена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/tiersen/