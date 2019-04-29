Исландский композитор Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) выпустил релиз, в который вошли три композиции из оригинального альбома «re:member» в исполнении струнной секции. Виктор Орри Арнасон (Viktor Orri Árnason), Сольвейг Вака Ейторсдоттир (Sólveig Vaka Eyþórsdóttir), Карл Джеймс Пестка (Karl James Pestka) и Йоханна Нидербахер (Johanna Niederbacher) записали акустические версии «saman», «momentary» и «nyepi». В коротком видео, вышедшем в поддержку релиза «re:member – string quartets», музыканты исполняют «momentary» в стенах удивительного концертного зала Casa Da Música в Порту.

https://www.youtube.com/watch?v=PXM4aCT_Qo8

«re:member» — четвертая полноформатная студийная запись Оулавюра Арналдса, которая увидела свет летом прошлого года. За свою карьеру композитор записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого и популярного кино. Композитор является поклонником эпохи романтизма, обреченный романтик, мастером по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/arnalds/