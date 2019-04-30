Когда природа и фантастические пейзажи сливаются со звуками неоклассики, происходит настоящее волшебство. Застать такое можно, слушая любимых композиторов в одном из концертных залов под открытым небом. Накануне майских праздников, когда весна уже вступила в свои права, а летнее тепло не за горами, рассказываем о самых живописных из них.

Читайте подробнее в статье «Живописные концертные залы для неоклассики под открытым небом» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/open-air

