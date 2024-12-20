Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен анонсировал новый альбом «Rathlin from a Distance | The Liquid Hour», вдохновленный морскими путешествиями и исследованием человеческой сущности. Альбом стал результатом необычной парусной экспедиции, которую Тирсен предпринял вместе с проектом QUINQUIS в 2023 году.

Путешествие, вдохновляющее музыку

На борту парусного судна, отправившегося из острова Уэссан к Фарерским островам, Ян Тирсен и его команда пересекли воды Ирландии, Шетландских островов, Шотландии и Уэльса. Они выступали в нетрадиционных местах, отдавая приоритет человеческим связям и искусству вместо коммерческих аспектов. Этот тур стал не только музыкальным экспериментом, но и поиском устойчивого образа жизни.

Как отмечает сам Тирсен, пребывание на море помогает избавиться от социальных масок и ожиданий. Ветер, волны и безграничные горизонты подталкивают к честности перед самим собой, позволяя глубже погрузиться в собственные мысли и ощущения.

Музыкальные карты самопознания

Первая часть альбома, «Rathlin from a Distance», включает в себя фортепианные композиции, каждая из которых посвящена отдельному месту, связанному с путешествием. Это не просто музыка, а своеобразные «карты» для изучения своей сущности, побуждающие слушателя задуматься о том, кто он есть на самом деле.

Вторая часть альбома, «The Liquid Hour», посвящена философским размышлениям о будущем, равенстве и борьбе против социальных несправедливостей. Музыка, по словам композитора, служит саундтреком к возможному восстанию, которое направлено на построение нового мира, основанного на солидарности и надежде.

Альбом «Rathlin from a Distance | The Liquid Hour» — приглашение задуматься о себе, об окружающем мире и о том, каким может быть наше будущее. Релиз пластинки запланирован на 4 апреля 2025 года.