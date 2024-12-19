Альбом Рюити Сакамото Opus выдвинут на Грэмми 2025

Последний live-альбом японского композитора Рюити Сакамото Opus, вышедший в 2022 году, предложен к рассмотрению для премии Грэмми 2025 в категории «Лучший альбом в стиле New Age, Ambient и Chant».

Opus — это не просто альбом. Это музыкальное наследие, тщательно собранное лично Сакамото. В него вошли работы, исполненные в рамках его последнего концерта без зрителей осенью 2022 года. Opus включает в себя культовые саундтреки к фильмам, произведения из репертуара Yellow Magic Orchestra и другие композиции, отражающие творческий путь маэстро.

Сам Сакамото описывал Opus как попытку сохранить свои выступления для будущих поколений: «Этот проект был задуман как способ записать мои исполнения — пока я еще мог играть — так, чтобы они стоили сохранения в будущем. В некотором смысле, думая об этом как о последней возможности выступить, я также чувствовал, что смог открыть для себя новые горизонты».

Критики и слушатели особо отмечают эмоциональность альбома. Opus стал прощанием мастера с его приверженной аудиторией. Этот альбом звучит как финальная нота грандиозного произведения, наполненная благодарностью по отношению к зрителю.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также: Юки Мурата поделилась 17-м треком «blizzard» с альбома «24 Piano Sketches»