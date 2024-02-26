YAMAHA объявили о запуске уникальной выставки Ryuichi Sakamoto and the Piano, которая посвящена великому музыканту и композитору Рюити Сакамото и пройдет в престижном магазине Yamaha Ginza. Это событие, организованное в память о музыканте, который ушел из жизни в марте 2023 года, представит его музыкальное наследие и важные инструменты, которые он использовал на протяжении долгих лет своей карьеры.

Используя автоматическую систему исполнения, YAMAHA воссоздала фортепианную игру Рюити Сакамото, оставленную для будущих поколений. Выставка прослеживает историю любимого инструмента Сакамото. Помимо показа редких кадров на большом экране в студии Yamaha Ginza, данные о выступлениях Сакамото будут воспроизводиться на его концертном рояле CFIIIS с помощью автоматической системы исполнения. Одним из основных элементов выставки станет автоматическое воспроизведение Opera Piano, специально созданного для оперы LIFE . В дополнение к этому, на выставке будут представлены реальные инструменты, включая концертное гранд-пианино CFIIIS-PSXG, принадлежащее Рюити Сакамото, а также несколько клавишных инструментов, которыми он активно пользовался в своем творчестве. Гости смогут насладиться редкими видеозаписями его выступлений и узнать множество интересных фактов из его жизни и работы.

Также будет выставлено сценическое фортепиано CP88, которым Рюити Сакамото пользовался на протяжении долгих лет. Это фортепиано, созданное по желанию самого музыканта, символизирует его стремление к прозрачной визуализации музыкального “основания” и функции инструмента.

Выставка откроется для посетителей с 13 по 28 марта 2024 года.

Все композиции Рюити Сакамото доступны для прослушивания по ссылке

Ryuichi Sakamoto – Official Spotify Artist Profile

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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