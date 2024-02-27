Великолепные музыкальные новости приходят из мира талантов этим летом: композитор Флориан Кристл анонсировал свой дебютный концерт в США! Флориан будет выступать на престижном фестивале камерной музыки в округе Лампасас, обещая принести зрителям незабываемый музыкальный опыт.

Фестиваль камерной музыки Lampasas County Chamber Music Festival (LCCMF) объявил о своем возвращении в 2024 году с новым сезоном, полным музыкальных открытий и впечатлений! Организаторы выражают глубокую радость в том, что смогут представить жителям и посетителям Лампасаса уникальную возможность насладиться камерной музыкой высочайшего уровня. “Наша цель как организации – предоставить местным жителям возможность услышать некоторые из величайших произведений классической и камерной музыки. Мы также считаем, что обучение музыке детей – это неотъемлемая часть всестороннего образования, и с радостью делимся нашей любовью к музыке с аудиторией всех возрастов”, – сообщает команда фестиваля.

Фестиваль LCCMF, основанный с целью соединить любителей музыки с профессиональными исполнениями камерной музыки, обещает второй сезон, наполненный великолепными произведениями современников. Неутомимые участники фестиваля стремятся привнести дух музыкального волшебства в сердце Лампасаса, предлагая зрителям разнообразные локации для наслаждения звуками. После успеха дебютного сезона организаторы готовы расширить свои усилия в сотрудничестве с Ассоциацией искусств Лампасаса, дабы еще более обогатить культурную жизнь округа. Будущее фестиваля обещает быть ярким и волнующим, а билеты станут доступны в ближайшее время для всех ценителей качественной музыки и искусства.

Композитор Флориан Кристл не мог не выразить в своих социальных восторг от участия в грядущем фестивале LCCMF : “Я рад сообщить, что этим летом я дам свой первый концерт в США на фестивале камерной музыки округа Лампасас. Не могу дождаться! Билеты скоро будут доступны.”

Крайним релизом композитора стал альбом “About Time”, который сейчас доступен для прослушивания по ссылке:

Florian Christl – About Time

В чарующих инструментальных скетчах Флориана Кристла (Florian Christl) есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Пианист-самоучка родом из баварской глубинки никогда не изучал композицию и сольфеджио — он просто садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. Кристл твердо убежден — музыку нельзя подчинить определенным законам или построить по четко заданной схеме. Импровизация является главным творческим методом Флориана. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



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