16 февраля музыкальный мир встретил вторую главу альбома “1001” от талантливого Дастина О’Хэллорана. Новая часть этой музыкальной одиссеи, названная Cymatic Love Spiral, представляет собой глубокое размышление о любви и ее различных проявлениях в жизни. Записанная в уникальных атмосферах Рейкьявика и Будапешта, эта работа является результатом совместного творчества с виртуозным скрипачом Брайаном Сенти и участием Будапештского арт-оркестра. Звуковой образ сведен волшебными руками Франческо Донаделло.

Но музыка Дастина О’Хэллорана не только звуковая история, но и визуальный опыт. Визуальное оформление этой новой главы альбома поражает воображение благодаря работе художника Викрама Прадхана. Cymatic Love Spiral несет в себе силу и глубину эмоций, уводя слушателей в путешествие сквозь пленительные миры звука и визуального искусства.

Работа композитора доступна для прослушивания по ссылке ниже:

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.



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