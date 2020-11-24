В новом дополнении к одной из самых популярных в мире многопользовательских игр звучат произведения композиторов Гленна Стэффорда, Нила Акри, Дэвида Аркенстоуна, Гранта Киркхоупа, Джейка Лефковица и музыкальные темы за авторством композитора оригинальной игры Джейсона Хейса. В World of Warcraft: Shadowlands игрокам предстоит исследовать загробные царства и сражаться с силами, грозящими нарушить шаткий баланс между жизнью и смертью в Темных Землях.

По словам композитора Гранта Киркхоупа, перед началом работы над саундтреком разработчики из Blizzard Entertainment прислали большое количество иллюстраций и подробное описание того, что они хотят услышать, для того чтобы авторы прониклись атмосферой и настроением локаций, сюжетом и поняли, в какой момент пользователь находится в игре.

За 15 с лишним лет существования вселенной World of Warcraft в ней звучало немало отличных произведений. Успех игры во многом связан с тем, насколько точно эта музыка передает атмосферу локаций, будь то величие, чудо, война, мистицизм, спокойствие и многие другие. В создании саундтрека за всю историю видеоигры приняли участие многие талантливые композиторы, такие как Рассел Брауэр, Гленн Стэффорд, Нил Акри, Дерек Дьюк и Джереми Соул.

Нил Акри (Neal Acree) — один из самых разноплановых и универсальных композиторов кино и видеоигр. Стиль американца узнаваем благодаря умению сочетать традиционное оркестровое звучание с электронным саундом. Мировой славы и лидирующих позиций в профессии он добился благодаря своим непрестанным экспериментам и широкому набору инструментов и звуков. Нил написал музыку к более чем 20 фильмам, особняком среди которых стоят три сезона сериала «Звездные врата», а также популярным видеоиграм, таким как Revelation, нескольким частям World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND при участии Эйнара Селвика. Подробнее с творчеством Нила Акри можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.