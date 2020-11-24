Сегодня перед миром стоит огромное количество вызовов и угроз, которые подрывают международный мир и безопасность, социальные устои, создают препятствия для развития, разделяют людей. На помощь приходят знаменитости, чьи влияние и авторитет помогают донести благие идеи до общества и чья проникновенная музыка зачастую выражает эмоции и призыв гораздо сильнее, чем слова. Вспоминаем неравнодушных к проблемам человечества современных композиторов, чьи активная позиция и творчество помогают наладить диалог между цивилизациями и сделать мир более справедливым и гуманным.

Читайте подробнее в статье «Современные композиторы, которые делают мир лучше» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/better-world