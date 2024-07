Фильм «Путешествие с Нильсом Фрамом» (Tripping with Nils Frahm) и одноименный лайв-альбом являются фиксацией выступления немецкого музыканта в Funkhaus, знаковой концертной площадке Берлина. Именно там в январе 2018 года знаменитый пианист начал свое мировое турне и представил альбом All Melody, который положил начало его амбициозному путешествию продолжительностью в два года. За это время Фрам отыграл более 180 аншлаговых выступлений по всему миру, включая крупные фестивали. Однако Funkhaus, известный своей потрясающей акустикой, а также как место, где Нильс записал All Melody, навсегда занял особое место в сердце композитора.

В декабре 2018 года Нильс вернулся в этот зал, чтобы дать еще четыре концерта. Друг Фрама, кинорежиссер Бенуа Тулемон (Benoit Toulemonde), сотрудничающий с композитором с 2011 года, снял все выступления на пленку с помощью портативных камер. В альбом Tripping with Nils Frahm войдут восемь произведений, среди которых Sunson, Fundamental Values, The Dane и All Melody. Премьера фильма состоится 3 декабря эксклюзивно на одном из сервисов потокового видео. Напомним, в первой половине этого года Нильс Фрам выпустил альбом Empty и АСМР-короткометражку.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама (Nils Frahm) в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.