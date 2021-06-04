Интеллектуальный рок Radiohead захватил воображение многих музыкантов, от пианиста Кристофера О’Райли до легенды джаза Брэда Мелдау. На Landscapes, Knives & Glue – Radiohead’s Kid A Recycled неоклассический струнный квинтет Wooden Elephant от Radiohead обращает свое внимание на знаменитый альбом британской группы 2000 года, Kid A. Это необычайно изобретательная и творческая реинтерпретация, в которой пять исполнителей обращаются к бытовым предметам, детским игрушкам и расширенным инструментальным техникам, чтобы воспроизвести сложную оригинальную музыку Radiohead, состоящую из синтезаторов, электрогитар, цифровых эффектов и, конечно же, вокала Тома Йорка.

Наряду со скрипками, альтом, виолончелью и контрабасом участники Wooden Elephant в качестве инструментов используют челюстную арфу, флексатон, гудок для вечеринок, бокал для вина, вспениватель молока, игрушечные колокольчики, затычку для ванной, электродрель и другие вещи. «Одна из проблем при переложении поп-композиций на классические инструменты заключается в том, что если убрать вокал и текст, часто остается не очень интересная мелодическая линия. Наша проблема заключалась в том, как вернуть этот интерес», — говорит альтист и композитор Йэн Андерсон, который работал с Джонни Гринвудом из Radiohead в составе Лондонского современного оркестра, а также был гостевым музыкантов на последнем альбоме группы A Moon Shaped Pool.

Wooden Elephant — струнный квинтет с участниками из Ирландии, Шотландии, Болгарии, Норвегии и Исландии. Музыканты переосмысливают электрические альбомы на классический манер в формате отдельных длинных композиций. Звучание их работ полностью акустическое, которое достигается путем использования комбинации техники вытянутой струны и разных предметов, включая плектры, камертоны, затычку для ванной, вспениватель молока, вибраторы, которые в обычной жизни просто не имеют права находиться где-либо рядом со старой итальянской скрипкой.