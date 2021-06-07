Композитор Наинита Десаи написала музыку к документальному фильму «Почему я прыгаю» (The Reason I Jump) режиссера Джерри Ротуэлл, получившему в прошлом году Приз зрительских симпатий на фестивале Sundance. Шестнадцать пронзительных мелодий для фортепиано и струнных с проблесками электроники становятся идеальным фоном для захватывающей истории о немых людях с расстройствами аутистического спектра, которая основана на одноименной книге Наоки Хигасиды.

Кроме того, чтобы саундтрек оставался инклюзивным и оригинальным, Наинита обратилась к Элизабет Викландер, страдающей аутизмом виолончелистке Лондонского филармонического оркестра и послу культуры Национального общества аутистов. В записи также принял участие известный скрипач Даниэль Пиоро. Релиз ожидается к выходу 18 июня. Релиз ожидается к выходу 18 июня.

Наинита Десаи (Nainita Desai) — композитор, номинантка премий RTS, BIFA, Ivor Novello, лауреат BAFTA и других престижных наград, автор музыки к фильму «Для Самы», выигравшего Канны и SXSW, «Неукротимая Румыния», драме о Второй мировой войне «Враг внутри» и психологическому хоррору «Видимая тьма», сериалу Netflix «Плохие миллиардеры: Индия» и «Свирепые королевы». Страсть девушки к музыкальным технологиям привела к тому, что она работала звукорежиссером со многими ведущими артистами и группами, от The Damned и Тори Амос до Питера Гэбриэла, Шинейд О’Коннор и Рави Шанкара.