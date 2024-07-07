Композитор Стефано Гуццетти объявил о выпуске нового фортепианного альбома LYS. Вот что он пишет:

«Сегодня я испытываю огромную радость, потому что сегодня выходит Galya, первый сингл с LYS, моего нового сольного фортепианного альбома, который будет выпущен на виниле 6 сентября этого года на лейбле Oscarson в красивой упаковке, разработанной Крисом Биггом.

LYS («свет» на норвежском языке) рассказывает о некоторых моих знакомых, обладающих сильным и чудесным внутренним светом. Это люди, которые так или иначе обогатили мою жизнь. «Галя» — это символ сильной и прекрасной силы, противостоящей ветру. Она одновременно нежна и неудержима. Я надеюсь, что вам понравится.

P.S.: В конце этого года «LYS» также будет выпущен ограниченным тиражом на компакт-диске, но об этом чуть позже».