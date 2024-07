The Gaze of the West — новый студийный альбом Вима Мертенса из десяти произведений, записанный бельгийским композитором и пианистом при участии 23 музыкантов. В 2020 году автор хита Struggle for Pleasure отмечает 40-летие своей карьеры, к чему приурочен выход четырехдисковой антологии творчества композитора под названием Inescapable. Wim Mertens 1980 – 2020. 40th Anniversary. Некоторые из произведений The Gaze of the West также были включены в этот сборник.

Выпускник Брюссельской консерватории и престижного Гентского университета по классу музыковедения Вим Мертенс (Wim Mertens) с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена. За свою карьеру он написал обстоятельную книгу про американский музыкальный минимализм, выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Будучи обладателем фактурного контртенора, Вим Мертенс поет под аккомпанемент хора или оркестра на выдуманном им самим языке. Подробнее с творчеством Вима Мертенса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.