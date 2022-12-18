Японский композитор Рюити Сакамото порадовал зрителей своими онлайн-выступлениями в декабре. Концерты проходили 11 и 18 декабря. Он сыграл музыку из фильмов “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс” и “Последний император”, а также долгожданные фортепианные соло-версии “Tong Poo” и “The Wuthering Heights”. Программа состояла из 11 композиций. На первом из концертов – 11 декабря – было собрано 40 000 зрителей-слушателей, подключенных онлайн.

Тема из фильма “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс”:

Официальное видео energy flow на тему из

https://www.youtube.com/watch?v=S_Llza_FGeA

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra – «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.