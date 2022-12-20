“Новый опыт”, – назвал съёмки клипа Ice Waves Experience итальянский композитор Алессандро Мартире. В мини-фильме рассказано о подготовке к съёмкам в снежных горах, а также вы можете услышать кусочки нового произведения, которое относится к альбому Wind of Gea 2022. Нежное соло фортепиано прекрасно дополняет природный ландшафт, и наоборот.

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Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алесcандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.