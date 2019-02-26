Экстравагантный композитор и поющий пианист Вим Мертенс прославился работой с режиссером Питером Гринуэем, которую он подкрепил саундтреками к фильмам Тома Тыквера и театральным постановкам знаменитого режиссера и хореографа Яна Фабра. В феврале состоялись долгожданные российские выступления композитора с сольной фортепианной программой. Москве посчастливилось во второй раз насладиться музыкой бельгийца, а жители Санкт-Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону услышали маэстро впервые. По завершению тура Вим Мертнес поделился с редакцией “Неоклассики” впечатлениями от тура.

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