Людвигу Йоранссону вручили золотую статуэтку за лучшую оригинальную музыку к фильму. Шведский композитор и автор музыки к таким фильмам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона», уже получил за саундтрек к «Пантере» премию «Грэмми»; это его первая номинация на «Оскар».

Его саундтрек к крайне успешному блокбастеру «Черная пантера» насквозь пропитана афрофутуризмом. По словам Людвига (Ludwig Göransson), для создания правильной атмсоферы он опирался на традиционную музыку Африки до колонизации материка. Чтобы сделать музыку более кинематографичной, к традиционным ритмам и музыкальным инструментам Черного континента он добавил оркестровое звучание и электронные аранжировки. Для более глубокого изучения культуры Людвиг Йоранссон специально отправился в тур по Западной Африке вместе с сенегальским музыкантом Баабом Маалом (Baaba Maal). Многие из записей, которые сделал в пути шведский композитор, в итоге вошли в саундтрек «Черной пантеры». Именно голос Баабы Маала звучит в нескольких композициях к фильму.

https://www.youtube.com/watch?v=CNrLj8OWj7I

Академия кинематографических искусств и наук назвала победителей «Оскара» 24 февраля. 91-я церемония вручения премии прошла в Театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Кроме Людвига Йоранссона на музыкальную кинонаграду претендовали Марк Шайман («Мэри Поппинс возвращается»), Александр Деспла («Остров собак»), Теренс Блэнчард («Черный клановец»), Николас Брителл («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).