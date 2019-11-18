Один из самых выдающихся бельгийских композиторов выпустил антологию своего творчества за 40 лет. Четыре компакт-диска, 48-страничный буклет, 61 композиция, пять часов музыки, десять новых версий ключевых произведений и две новых работы объединены под общим названием Inescapable. Wim Mertens 1980 – 2020. 40th Anniversary. В 2020 году автор хита Struggle for Pleasure готовится отметить 40-летие своей карьеры масштабным мировым туром. Первые концерты, посвященные новому юбилейному сборнику, уже анонсированы на начало года в нескольких европейских странах.

Выпускник Брюссельской консерватории и престижного Гентского университета по классу музыковедения Вим Мертенс (Wim Mertens) с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена. За свою карьеру он написал обстоятельную книгу про американский музыкальный минимализм, выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Будучи обладателем фактурного контртенора, Вим Мертенс поет под аккомпанемент хора или оркестра на выдуманном им самим языке. Подробнее с творчеством Вима Мертенса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.