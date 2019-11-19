Hiking in the Mist — это походный дневник Cicada, написанный музыкой для тайваньских гор. Участники группы прошли через туманный лес, опоясанный ручьями, восхищались облаками во время заката в горах Северного Даву и встречали освещенные солнцем луга у южного пика Цилай. Они добрались до хребта с видом на город, встретили диких животных, пережили проливной дождь со снегом. Лесная дорога, плавающие в море облаков скалы и гало, изгибы левого и правого горизонта, зеленые тропы на пересечении корней деревьев и расщелин в камнях, неожиданная вечеринка в горной хижине посреди ночи, заснеженная необитаемая долина — вот только некоторые источники вдохновения для девяти новых произведений тайваньского неоклассического ансамбля.

«Проживая на острове Тайвань с более чем 260 вершинам высотой более 3000 метров над уровнем моря, мы всегда думали о том, чтобы в окружении природы писать о горах. На десятом году существования Cicada мы, наконец, выбрались из океана и отправились в лес. Все, что мы испытали в условиях дикой природы, отразилось внутри нас и в нашей музыке», — говорят участники Cicada о своем новом альбоме.

Cicada — один из ведущих коллективов Азии в жанре современной классической музыки. В арсенале камерного ансамбля с Тайваня — скрипки, виолончель, фортепиано и акустическая гитара. Последняя дополняет хрупкую неоклассическую меланхолию группы звонкими фолк-роковыми интонациями. Кроткие, надрывные пьесы Cicada о взаимоотношениях человека с природой и друг с другом цепляют с первых нот, невольно заставляют сопереживать лирическим героям и рисуют в сознании красочные образы. Струящийся поток мелодий несет за собой множество историй — печальных и тревожных, полных счастья, свободы и полета. Подробнее с творчеством Cicada можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.