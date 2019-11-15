Новый альбом Six Lethargies — это оригинальная музыка, исполненная Королевским филармоническим оркестром Ливерпуля, кульминация более чем трехлетней работы музыканта, который известен своей боязнью публичных выступлений из-за беспокойства и панических атак. Пьесы посвящены этой и другим проблемам психический заболеваний, а также человеческим эмоциям. Задачей альбома композитор видит выражение и объяснение переживаний тревог и травм с помощью шести взаимосвязанных произведений.

Британский музыкант достиг широкой известности после выхода дебютного альбома Dear, записанного в спальне. Успех его второго альбома Birthdays неизбежно привел к усилению давления на Китона, чтобы тот выступал вживую, чего он делать не могу из-за своего характера и постоянных страхов. Однако, несмотря на это, Китон в конце концов начал выступать, используя проектор в соседней комнате, на очень редких камерных шоу в нерабочее время в музеях, церквях и соборах.

После этого Китон сделал неожиданный поворот в карьере и взял паузу от выступлений, чтобы обучиться композиции, аранжировке, созданию классической и инструментальной музыки. В конечном итоге это привело к выходу его третьего студийного альбома Romantic Works, состоящего из инструментальных пьес для фортепиано и струнных. За ним последовал еще один альбом, зрелый, душераздирающий и мрачно интроспективный Kindly Now.

Китон Хенсон (Keaton Henson) — многогранный художник, чьи работы можно увидеть в самых разных видах искусства, включая иллюстрации, поэзию и музыку. Наряду с альбомами Китон выпустил пять книг, проводит персональные выставки изобразительного искусства, пишет музыку для балета и кино, а также выпустил экспериментальный электронный альбом под псевдонимом Behaving.