После восьмимесячного затишья бельгийский композитор опубликовал видеозапись своего прошлогоднего выступления в Гран-Театро в испанском городе Кордова. На нем Мертенс исполняет произведение European Grasses из нового альбома The Gaze of the West в дуэте со скрипачкой Лисбет Бэлус (Liesbeth Baelus).

Выпускник Брюссельской консерватории и престижного Гентского университета по классу музыковедения Вим Мертенс (Wim Mertens) с 80-х годов пишет гениальную музыку для театра и кино. Широкую известность композитору принесла работа с режиссером Питером Гринуэем, которую бельгиец подкрепил саундтреками к фильмам Пьера Бутрона, Марион Хенсель, Яна Кеймелена. За свою карьеру он написал обстоятельную книгу про американский музыкальный минимализм, выпустил более 65 альбомов и саундтреков, среди которых можно встретить и авангард, и простые для восприятия записи в жанре нью-эйдж. Будучи обладателем фактурного контртенора, Вим Мертенс поет под аккомпанемент хора или оркестра на выдуманном им самим языке. Подробнее с творчеством Вима Мертенса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.