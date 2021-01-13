Макс Рихтер анонсировал вторую часть своего проекта Voices, вдохновленного Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями. Она получила название Voices 2 и выйдет в апреле этого года. Никаких деталей композитор пока не раскрывает. Известно только, что на альбоме присутствуют несколько произведений с богатыми текстурами, одно из которых называется Follower. В нем звучат голоса без явно различимых слов поверх гудящих синтезаторов с низкотональной настройкой.

Напомним, оригинальный альбом Voices вышел в июле прошлого года. Над ним композитор трудился десять лет — этот проект стал первой за пять лет крупной студийной работой британца. Для участия в амбициозном проекте Макс Рихтер пригласил людей со всего мира прочитать текст Всеобщей декларации прав человека на фоне своей музыки, в которой даже задействован «перевернутый» оркестр.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.