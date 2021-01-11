Британский композитор, недавно отметившийся саундтреком к популярной видеоигре Ghost of Tsushima, стал автором музыки для сериала BBC «Идеальная планета» (A Perfect Planet). В пяти эпизодах, которые посвящены вулканам, солнцу, океанам, погоде и человеку, авторы во главе с ведущим Дэвидом Аттенборо (David Attenborough) раскрывают загадки планеты и объясняют суть различных природных явлений. Исполненная симфоническим оркестром и хором музыка меняется от величественной к спокойной, передавая красоту и богатое разнообразие дикой природы.

Илан Эшкери (Ilan Eshkeri) — британский композитор кино и видеоигр, выпускник Лидского университета, автор музыки ко многим фильмам, таким как «Пипец», «Кориолан», «47 ронинов» и «Звёздная пыль», к играм франшизы The Sims и другим проектам, включая миссию Principia Европейского космического агентства. Сигэру Умэбаяси (Shigeru Umebayashi) более всего известен по работе над музыкальным сопровождением к фильмам «Дом летающих кинжалов», «Настоящая легенда», «Великий мастер», и «Проклятие золотого цветка».