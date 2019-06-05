Сборник состоит из 13 композиций, сопровождающих ключевые сцены мини-сериала HBO. Автором саундтрека выступила известная исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир. Тревожная, нагнетающая атмосферу музыка сопровождает каждый из пяти эпизодов и охватывает жанры в диапазоне от неоклассики до эмбиента. В записи также принял участие Львовский муниципальный хор «Гомiн» (композиция «Vichnaya Pamyat»). Особняком стоит пронзительная пьеса «Líður» с фортепиано и виолончелью. Оригинальная версия впервые была издана в 2014 году в составе альбома Хильдур Гуднадоттир «Saman» и перезаписана специально для мини-сериала.

«Большую часть сериала снимали в Литве на атомной электростанции, которая выведена из эксплуатации, — говорит композитор в одном из своих интервью. — Перед съемками я отправилась туда со своим продюсером Крисом Уотсоном (Chris Watson) в защитных костюмах, чтобы сделать полевые записи. Мы их потом использовали в процессе создания саундтрека, поэтому буквально каждый фрагмент партитуры содержит звуки атомной электростанции».

Мини-сериал «Чернобыль» — амбициозный проект HBO об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, первых днях после взрыва, эвакуации жителей Припяти, ликвидации последствий и попытках советского руководства скрыть информацию о катастрофе. Сериал получил высокие оценки от критиков и зрителей, а после выхода третьего эпизода признан самым высокооцененным телешоу в истории IMDb, обогнав «Во все тяжкие» и «Игру престолов».

Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir) — исландская виолончелистка, автор музыки к триллеру «Стронг-Айленд» Янса Форда, другим фильмам и сериалам. Ее соло звучит в фильмах «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту, «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнева. На счету артистки несколько сольных альбомов и сотрудничество с такими музыкантами, как Hauschka, múm и Нико Мьюли (Nico Muhly). Особое место в дискографии Хильдур занимает саундтрек к библейской драме «Мария Магдалина» и альбом «Tu Non Mi Perderai Mai», созданные в соавторстве со знаменитым соотечественником Йоханом Йоханнсоном (Jóhann Jóhannsson). Сейчас она записывает саундтрек к картине «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона и Нико Мьюли можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

