Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса, с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый.

Подробнее с творчеством итальянского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/williams