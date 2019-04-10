Итальянский композитор опубликовал новое видео, снятое на композицию “Birdsong” для своего масштабного проекта по мотивам альпийских прогулок. На кадрах маэстро запечатлен в компании друзей и коллег, в студии, на фоне горных пейзажей, в окружении рек и лесов. В клипе использованы кадры из домашней хроники всемирно известного пианиста и эффект пленочной съемки для придания теплой, уютной атмосферы, словно ты зашел в гости к старому доброму другу.

И так нечасто балующий видеоклипами Людовико Эйнауди прервал молчание в марте этого года, анонсировав серию из семи альбомов, которые музыкант посвятил своим прогулкам по Альпам. Горные променады вдохновляют композитора на новые размышления и медитации. «Seven Days Walking: Day Two» — второй из семи альбомов — ожидается к выходу 19 апреля на лейбле Decca.

Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.