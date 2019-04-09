Пианистки Катя и Мариэль Лабек (Katia and Marielle Labèque) выпустили новый альбом «El Chan», целиком и полностью посвященный творчеству композитора Брайса Десснера (Bryce Dessner). Последний также известен как гитарист популярной рок-группы The National. Релиз состоялся на лейбле Deutche Grammophone 5 апреля.

«El Chan» состоит из трех частей: концерта для двух роялей в исполнении сестер Лабек, Парижского оркестра и Матиаса Пинчера (2017), непосредственно цикла сочинений «El Chan» для двух роялей, посвященного режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту (2016), и произведения «Haven» (2019) для двух роялей и двух гитар, премьера которых состоялась во время тура Minimalist Dream House в начале апреля.

Написанный для двух роялей и регулярно исполняемый Катей и Мариэль Лабек «El Chan» посвящен другу и соавтору Десснера, известному режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту («Бёрдмэн», «Вавилон», «Выживший» и др.) и его жене Марии Эладии Хэгерман. Работа вдохновлена мифическим духом-хранителем сенота Эль-Чан, расположенного в каньонах недалеко от Сан-Мигель-де-Альенде, родного города супругов. Потрясающий мексиканский ландшафт всегда был источником популярных легенд на протяжении многих веков. Иньярриту, в свою очередь, нарисовал для нового альбома обложку.

Концерт Брайса Десснера для двух роялей был написан для Кати и Мариэль Лабек после их знакомства на репетиции Лос-Анджелесского филармонического оркестра несколько лет назад. Премьера работы состоялась при участии Лондонского филармонического оркестра в Центре Саутбэнк в апреле 2018 года. Произведение неоднократно исполняли лучшие мирове оркестры, в числе которых Парижский оркестр, Стамбульский филармонический оркестр Borusan, Дрезденская филармония, Хельсинский Musica Nova, а также Нидерландский филармонический оркестр. Американская премьера состоится при участии Симфонического оркестра Цинциннати в сентябре 2019 года.