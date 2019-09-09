Уэйн МакГрегор выступил куратором своего первого музыкального альбома Wayne McGregor: Collaboration. В него вошли любимые произведения знаменитого хореографа, которые он заказывал для своих постановок за последние 25 лет, а также новые эксклюзивные записи композиторов, созданные в честь их многолетней дружбы и признания творческих достижений. В компиляцию вошли 15 композиций, в числе которых Infra 5 и War Anthem Макса Рихтера (Max Richter), Atomos XI дуэта A Winged Victory for the Sullen и …og lengra Оулавюра Арналдса (Ólafur Arnalds), предоставленная эксклюзивно для релиза. Несколько произведений были перезаписаны и реаранжированы в тесном сотрудничестве с МакГрегором и авторами оригинальных пьес.

«Для меня было честью работать с потрясающими композиторами последние 25 лет, не только с теми, что приняли участие в моем дебютном альбоме, — признается МакГрегор. — Работа в диалоге с другими артистами всегда питала мое творчество, и я чувствую себя обязанным поделиться результатами этого сотрудничества с талантливыми и любознательными людьми. Я очень рад, что выпустил свой первый сборник, в котором представлены некоторые из этих коллабораций».

Уэйн МакГрегор — британский хореограф, режиссер, Командор Ордена Британской империи, удостоенный многих наград и известный своими новаторскими инновациями в искусстве, которые радикально изменили танец в современную эпоху. Он вдохновляет многих композиторов на создание новых музыкальных произведений и раздвигает границы между жанрами в поисках художественного самовыражения. Признанный новатор, МакГрегор тесно сотрудничает со многими талантливыми и наиболее успешными композиторами современной классической и электронной музыки, создавая произведения, которые объединяют его художественное видение.