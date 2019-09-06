На своем втором по счету альбоме Varða исландцы Hugar объединяют классические оркестровки, атмосферную альтернативу и дух построка. Участники дуэта Бергур Ториссон (Bergur Þórisson) и Петур Йонссон (Pétur Jónsson) витиевато описывают его звучание как «погружение в совершенные фортепианные аккорды, лирические порывы духовых, мощные струнные, нестройные гитары и мазки электронных волн». Во время прослушивания 14 атмосферных композиций в сознании возникают живописные пейзажи Исландии, мысли об освежающем океанском бризе, сияющем над ледниками солнце, и, прежде всего, улыбке, радости и душевном спокойствии.

Петур Йонссон начал собирать по кусочкам Varða еще в 2014 году, отвлекаясь на разных этапах работы на свои архитектурные проекты и другую музыку. Ториссон меж тем сотрудничал со многими артистами, от Бьорк до Sigur Ros и Оулавюра Арналдса. В отличие от полноформатного дебюта Hugar, который был бесплатно опубликован на сайте дуэта, работа над вторым альбомом была гораздо более продуманной и продолжительной благодаря тому, что у музыкантов появилась собственная домашняя студия.

По словам Ториссона, у ребят никогда не было плана выпустить первый альбом — просто так получилось. Но в этот раз они решили создать целостную запись, каждый фрагмент которой был бы выверен до мельчаших деталей. «Студия позволила нам экспериментировать и исследовать, — добавляет Петур. — У нас была свобода делать все, что мы захотим, без каких-либо ограничений. Обычно нужно арендовать студию. Мы же двигались в своем собственном темпе и в процессе многое узнали о терпении и о том, как работать вместе».