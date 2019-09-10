Известный американский кинокомпозитор Роб Симонсен выпустил свой первый сольный альбом, получивший название Rêveries. Поставив пианино во главу угла, все девять пьес автор сопровождает электронными эффектами и звучанием аналоговых инструментов, которые придают его студийному дебюту особую элегантность и эмоциональность.

Каждое из девяти произведений альбома является воплощением мечт Роба, которыми он охотно делится со своими слушателями. Как давний и весьма деятельный участник киноиндустрии Симонсен не мог не дополнить Rêveries музыкальными клипами. Три ярких видео для Spectre, Coeur и Ondes он спродюсировал и снял самостоятельно — как и сами композиции, они рассказывают о пути автора к самопознанию. «Этот альбом является моим возвращением к корням, — говорит Симонсен. — Сидеть и импровизировать, проявлять эмоции и достигать катарсиса. Я ничего не сочинял заранее и не думал о материале с интеллектуальной точки зрения. Все началось с погони за эмоциями непосредственно во время записи».

Роб Симонсен (Rob Simonsen) — успешный американский кинокомпозитор, продюсер, мультиинструменталист и соучредитель лос-анджелесского союза композиторов The Echo Society. Автор саундтреков к фильмам «Шеф Адам Джонс» Джона Уэллса, «500 дней лета» Марка Уэбба, «Уйти красиво» Зака Браффа и дополнительного музыкального сопровожедния к приключенческой драме «Жизнь Пи» Энга Ли. Он был дважды номинирован на премию World Soundtrack Award 2013 за музыку к шедеврам кинофестиваля Sundance: «Захватывающее время» Джеймса Понсольдта (James Ponsoldt) и «Дорога, дорога домой» Джима Раша (Jim Rash). В том же году он написал фортепианную мелодию к международному промо-ролику Apple iPhone 5 и рекламной кампании Everyday.