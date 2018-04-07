Норвежская группа Wardruna, билеты на выступления которой разлетаются за считанные часы, этой осенью даст единственные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Местом завораживающего сценического действа станут крупные концертные площадки — это уникальная возможность прикоснуться к древним таинствам Севера и стать свидетелями театрализованного этно-скандинавского шоу группы в новом, ранее невиданном масштабе. Долгое ожидание поклонников будет щедро вознаграждено — традиционно мощную стену звука и концептуальную визуальную составляющую коллектива впервые можно будет ощутить на совершенно ином уровне восприятия.

Для коллектива с всемирной известностью Wardruna выступает непростительно редко. Поэтому каждый концерт музыкантов — событие особое, мистический ритуал, который повергает в экстатический восторг и на долгое время остается в памяти поклонников. Осенью играющая ритуальный эмбиент-фолк группа во главе с Эйнаром Селвиком вернется в Россию, чтобы исполнить лучшее из альбомной трилогии «Runaljod» и совершенно новый материал.

Расписание концертов:

31 октября – Санкт-Петербург – Ледовый дворец

Москва – дата и площадка будут объявлены позже

Ознакомиться с творчеством артистов и приобрести билеты на концерты можно ЗДЕСЬ.