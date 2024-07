Долгожданные концерты легендарного композитора пройдут осенью и предназначены тем, для кого аббревиатура HOMM — не пустой набор букв. И хотя франшиза “Heroes of Might and Magic” уже стала историей, музыка из нее по-прежнему живет в сердцах всех, кто в конце 90-х часами просиживал у экрана монитора в поисках святого Грааля. Наконец, любимые мелодии из компьютерной игры прозвучат в оригинальном исполнении их автора. В сентябре Пол Ромеро впервые представит российской публике фортепианные вариации своих эпических саундтреков из первых трех частей культовой фэнтезийной саги. В Москве и Санкт-Петербурге маэстро выступит в сопровождении оркестра, а в Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске — под аккомпанемент струнного ансамбля. Программа концерта состоит из двух отделений. Вечер откроет оркестр. Под конец первого отделения к музыкантам присоединится Пол Ромеро, чтобы исполнить вместе с ними свои самые торжественные композиции. После антракта американский композитор останется тет-а-тет с публикой, чтобы в камерной обстановке сыграть полюбившиеся треки из игры.

Расписание тура:

11 сентября – Санкт-Петербург – Дворец Белосельских-Белозерских (все билеты проданы)

12 сентября – Москва – Камерный зал Московского международного Дома музыки (все билеты проданы)

13 сентября – Москва – Светлановский зал Московского международного Дома музыки

15 сентября – Красноярск – Концертный зал Красноярского института искусств

16 сентября – Новосибирск – Культурная среда “Энергия”

18 сентября – Екатеринбург – Свердловская государственная детская филармония

20 сентября – Санкт-Петербург – ДК им. Ленсовета

Ознакомиться с творчеством артиста и приобрести билеты на концерты можно ЗДЕСЬ.