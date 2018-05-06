Немецкий композитор Мартин Кольштедт (Martin Kohlstedt) объявил даты своего первого российского тура, который охватит шесть городов. В Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске артист исполнит акустическую программу, а в Москве и Санкт-Петербурге слушателей ждут полноценные электрические концерты с родес-пиано и концертным роялем.

Мартин вырос среди густых лесов Тюрингии, земли, что называют зеленым сердцем Германии. Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения – эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста. Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Прямо на глазах у публики виртуозный пианист рождает мелодию, нанизывая на ее остов удивительной красоты звуки и аккорды. В процессе этих импровизаций робкая клавишная акустика сталкивается с ошеломляющим потоком синтезированных звуков, прежде чем обе стихии соединятся друг с другом в общей драматургии трека.

Сегодня в арсенале немца, чья музыка сочетает в себе дух классики с импровизацией, минимализмом и мерцающей, слоистой электроникой, значатся три полноформатных релиза: дилогия «Tag» (День) и«Nacht» (Ночь), а также альбом «Strom», выразительные, страстные треки из которого композитор впервые представит отечественной публике в живом исполнении.

Расписание тура:

14 июня — Красноярск — Концертный зал Красноярского института искусств

15 июня — Новосибирск — Культурная среда «Энергия»

17 июня — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония

18 июня — Челябинск — Зал органной и камерной музыки «Родина»

21 июня — Москва — Центральный дом художника

22 июня — Санкт-Петербург — Дворец Белосельских-Белозерских

Ознакомиться с творчеством артиста и приобрести билеты на концерты можно ЗДЕСЬ.